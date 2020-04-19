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    • 19.04.2020 07:10
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    • 19.04.2020 07:14
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    "Fakirler koronadan ölsün" diyerek yasağa uymamışlardı! Cezayı yediler

    Bursa Gemlik'te sokağa çıkma yasağına uymayarak "Fakirler koronadan ölsün" diye bağırıp denize giren ve o anları sosyal medyada paylaşan 4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında işlem yapılarak kişi başı 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

    Fakirler koronadan ölsün diyerek yasağa uymamışlardı...

    Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, 48 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulamasının başlanmasının ardından Bursa da birçok yer sessizliğe büründü. Ancak vatandaşlardan bazıları sokağa çıkma yasağına uymadı. Öğlen saatlerinde Gemlik'in Kurşunlu Mahallesi'ne bağlı Kumsaz Sahili'ne giden Sabri Y., Murat A., Erbil S., ve Samet Y., burada bir süre eğlenip ardından denize girdi. 4 kişi o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde 4 kişinin 'Fakirler koronadan ölsün' diye bağırarak denize atladıkları görüldü. Tepki toplayan görüntülerin ardından Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla 4 kişi gözaltına alındı.

    KİŞİ BAŞI 3 BİN 150 TL CEZA KESİLDİ
    4 arkadaşa emniyetteki işlemlerinin ardından sokağa çıkma yasağına uymadıkları için Hıfzısıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre kişi başı 3 bin 150 TL ceza kesildi.

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