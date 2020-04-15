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    • 15.04.2020 11:18
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    • 15.04.2020 11:18
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    Son dakika: Eski gazeteci cinayetten gözaltına alındı

    Gelen son dakika haberine göre 'te gazeteci aralarında husumet bulunduğu ve davalık oldukları öğrenilen Ç. tarafından saldırıya uğradı. Bunun üzerine Ersin Kalkan, Berattin Ç.'yi boğazından bıçakladı. Berattin Ç. , kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Kalkan polis merkezine giderek teslim oldu.

    Eski gazeteci cinayetten gözaltına alındı!

    Fatih'te davalık olduğu kişi tarafından saldırıya uğradığı iddia edilen , husumetlisini boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

    Olay, dün Fatih Balat'taki Vodina Caddesinde bir kafenin önünde yaşandı. İddiaya göre, Ersin Kalkan'ın evine gittiği sırada daha önceden aralarında husumet bulunduğu ve davalık oldukları öğrenilen Ç. tarafından saldırıya uğradı. Bunun üzerine Ersin Kalkan, Berattin Ç.'yi boğazından bıçakladı. Berattin Ç. , kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Kalkan polis merkezine giderek teslim oldu.

    Kalkan'ın polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

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