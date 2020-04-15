İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan başlangıcı hangi gün? Kimler oruç tutabilecek? Ramazan için geri sayım sürüyor. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte ilk oruç ne zaman tutulacak sorusuna yanıt aranıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kimlerin oruç tutabileceği kimlerin tutmaması gerektiğine dair bir açıklama yapıldı. Covid-19 küresel salgını sebebiyle akıllardaki soru işaretleri giderilmiş oldu.

2020 Ramazan ayı hangi gün başlayacak?

Ramazan Ayı ise 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak. Tutulacak oruçların ardından bayram idrak edilecek. Yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı ise 31 Temmuz'da başlayacak 3 Ağustos'ta sona erecek.

Ramazan bayramı ne zaman?

Yeni yılın ilk bayramı olacak olan 2020 Ramazan Bayramı'nın ilk günü 24 Mayıs 2020 Pazar günü olacak. Toplamda 3 gün sürecek olan bayram 25 Mayıs 2020 Pazartesi ve 26 Mayıs 2020 Salı günleri de devam edecek.

23 Mayıs 2020 Cumartesi günü ise Ramazan Bayramı arifesi olacak. Cumartesi gününün de eklenmesiyle birlikte 2020 Ramazan Bayramı tatili toplamda 4 gün olacak.