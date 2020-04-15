dünyayı saran yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı bilim dünyası aşı ve tedavi çalışmalarına devam ediyor. ABD 'de geliştirilen bir aşının ilk denendiği kişi olan 44 yaşında iki çocuk annesi Jennifer Haller bu süreçte yaşadıklarını anlattı. Haller "Gönüllü olmaya karar verdikten sonra eşim, yakınlarım ve çevrem bazı korkularını dile getirdiler.

Evet birçok risk var ama ben buna rağmen pozitif bir insanım ve riskleri göz ardı etmek için elimden geleni yaptım"dedi. Aşı yapıldıktan sonra ilk gün ateşinin bir miktar yükseldiğini ve ikinci gün kolunda ağrı dışında hiçbir şikayet yaşamadığını belirten Haller, diğer insanlara yardım çağrısında bulundu.