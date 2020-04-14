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    • Yaşam
    • 14.04.2020 18:27
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    • 14.04.2020 18:27
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    kimdir? Luppo alan adam hikayesi nedir?

    10 Nisan Cuma günü vatandaşlar markete akın ederken da gündeme oturmuştu. Sosyal medyada çokça konuşulan sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Luppo alan adam hikayesi merak ediliyor. Özellikle Luppo alan ve kola alan vatandaşların görüntüleri en çok paylaşılan görüntülerden oldu. Peki, Luppo alan adam kimdir?

    Luppo alan adam kimdir? Luppo alan adam hikayesi nedir?

    Luppo alan adam kimdir? Luppo alan adam hikayesi nedir? Cuma akşamı sokağa çıkma yasağı kararı alınmasının ardından binlerce kişi marketlere akın etmişti. Bir markette çekilen fotoğrafta, Luppo bisküvi alan adam da sosyal medyada trend olmuştu. Peki, Luppo alan adam kimdir? Luppo alan adam hikayesi çokça araştırılmaya başlandı.

    LUPPO ALAN ADAM KİMDİR?

    Luppo alan adamın kim olduğu bilinmiyor.

    Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından insanlar fırınlar, marketler ve akaryakıt istasyonlarına akın etti ancak içlerinde öyle birisi vardı ki aldığı Luppo ile sosyal medyanın gündemini belirledi.



    KOLA ALDI SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ
    Bir başka vatandaş ise sokağa çıkma yasağı kararının ardından aldığı ik şişe kola ile sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

    İşte sokağa çıkma yasağı kararının açıklanmasının ardından markete koşup Luppo ve kola alan vatandaşlara verilen birbirinden komik tepkiler...


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