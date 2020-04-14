İstanbul deprem uğultu sesi iddiası! İstanbul uğultu sesi sebebi nedir? Uğultu sesi deprem habercisi mi?

Depremler, kayalık bir alanda oluşan gerilmenin ani bir harekete yol açacak kadar yükselmesiyle olur. Bu hareket, kayanın en zayıf noktasında kırılmasıyla yeni bir fay oluşturabilir ya da kaya var olan fay boyunca kayar. Bunun sonucunda, gerilmenin boşalmasıyla olağanüstü büyük boyutta enerji açığa çıkar. Bu işlemler sırasında bazen depremin sesi de yeryüzünden duyulabilir hale gelir. Dün akşam İstanbul'da duyulduğu iddia edilen ses deprem öncesi levhaların hareket sesi olabilir.

KARGO UÇAĞI İDDİASI

Dün akşam İstanbul'da kaydedildiği iddia edilen ses için bir farklı görüş de kargo uçağı olabileceği. İstanbul'da korku yaratan sesin kaynağının, Sovyet yapımı Antonov An-12 adlı kargo uçağının geçişi sırasında da duyulan ses olabileceği iddia ediliyor.