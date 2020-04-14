TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli, gece saatlerinde Trakya kesimi ile İstanbul çevreleri yarın bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde güneybatı (lodos) yönlerden, yarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 7°C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 10°C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 12°C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı