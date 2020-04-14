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    • 15.04.2020 06:50
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    | Meteorolojiden ve 8 ile kritik uyarı! Kuvvetli yağış geliyor | 2020

    Son dakika tahminlerine ilişkin bilgiler yayınlandı. tarafından yayınlanan tahminlerde Çarşamba günü Marmara, Ege, Batı ve Orta bölgeleri ile 'nun kuzeybatı kesimlerinde yağış etkili olacak. Peki , ve 'de bugün hava nasıl? İşte detaylar...

    Hava nasıl olacak? sorusunu nisan ayının ortalarında da merak konusu olurken, Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı geldi. Son değerlendirmelere göre, 15 Nisan Çarşamba günü Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinde yağış etkili olacak. İşte, 15 Nisan il il hava durumu tahminleri.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli, gece saatlerinde Trakya kesimi ile İstanbul çevrelerinin, yarın Marmara, Batı Karadeniz ile İzmir, Kütahya, Manisa, Uşak, Samsun ve Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU

    MARMARA
    Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli, gece saatlerinde Trakya kesimi ile İstanbul çevreleri yarın bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde güneybatı (lodos) yönlerden, yarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

    EDİRNE 7°C, 10°C
    Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.

    İSTANBUL 10°C, 11°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ 8°C, 9°C
    Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.

    KOCAELİ 12°C, 15°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

    EGE
    Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, yarın İzmir, Manisa, Kütahya ve Uşak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR 6°C, 18°C
    Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu

    DENİZLİ 11°C, 23°C
    Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu

    İZMİR 13°C, 21°C
    Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    MANİSA 12°C, 23°C
    Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, yarın zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 10°C, 24°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    ANTALYA 14°C, 20°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    HATAY 12°C, 23°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    ISPARTA 6°C, 16°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 9°C, 19°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

    ÇANKIRI 8°C, 20°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

    ESKİŞEHİR 8°C, 19°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

    SİVAS 3°C, 17°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 8°C, 16°C
    Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

    DÜZCE 10°C, 16°C
    Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

    KASTAMONU 6°C, 15°C
    Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

    ZONGULDAK 11°C, 13°C
    Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra Samsun ve Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    GÜMÜŞHANE 2°C, 22°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    SAMSUN 12°C, 17°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

    TOKAT 9°C, 21°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    TRABZON 14°C, 23°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM -2°C, 15°C
    Az bulutlu ve açık

    KARS -4°C, 17°C
    Az bulutlu ve açık

    MALATYA 6°C, 21°C
    Az bulutlu ve açık

    VAN 1°C, 14°C
    Az bulutlu ve açık

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 5°C, 22°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 9°C, 22°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 9°C, 22°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 13°C, 25°C
    Az bulutlu ve açık
    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve 8 ile kritik uyarı! Kuvvetli yağış geliyor | 15 Nisan 2020
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