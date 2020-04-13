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    • Yaşam
    • 13.04.2020 Gazete
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    Hızır gibi yetişti! ’da bir hayırsever mahallenin tüm veresiye borcunu ödedi

    ’da yaşayan bir hayırsever, “Biz bize yeteriz” dedi. Bir mahallenin tüm veresiye borcunu ödedi. Ayrıca bir çok eve 60 kiloluk gıda yardımı gönderdi…

    Hızır gibi yetişti

    Amasya'da yaşayan bir hayırsever, dün dar gelirli ailelerin yaşadığı Şehirüstü Mahallesi'ne uğradı.. Kendisini 'Hızır' olarak tanıttı. Mahalle halkının 2 bakkala olan tüm veresiye larını kapattı. Toplamda 12 bin 600 liralık borç için ödeme yaptı. Ayrıca ihtiyacı olan ailelere de 60 koli gıda yardımında bulunarak, mahalleden ayrıldı. Mahalle Muhtarı Kantarcı ise megafonla 'Tüm borçlarınız bir hayırsever tarafından ödendi' anonsunu yaptı. Bunun üzerine mahalle halkı, balkonlara çıktı. İsmini bile bilmedikleri kahramanı alkışladı.



    TEŞEKKÜR EDİYORUM
    Bakkal sahibi Fadime Aşçı, "Veresiye defterimizde bulunan mahalle sakinlerinin tüm borçlarını ödedi. Siz kimsiniz diye sorduğumuzda bana 'Hızır' deyin yeterli kafi ifadesini kullandı" diye konuştu. ise "Ben mahallelinin bakkallara olan borçlarını ödemek istiyorum' dedi. Kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



    Muhtar Kantarcı, mahallenin girişine borçların tümünün kapatıldığına dair uyarı afişi astırdı.

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