Amasya'da yaşayan bir hayırsever, dün dar gelirli ailelerin yaşadığı Şehirüstü Mahallesi'ne uğradı.. Kendisini 'Hızır' olarak tanıttı. Mahalle halkının 2 bakkala olan tüm veresiye borçlarını kapattı. Toplamda 12 bin 600 liralık borç için ödeme yaptı. Ayrıca ihtiyacı olan ailelere de 60 koli gıda yardımında bulunarak, mahalleden ayrıldı. Mahalle Muhtarı Kantarcı ise megafonla 'Tüm borçlarınız bir hayırsever tarafından ödendi' anonsunu yaptı. Bunun üzerine mahalle halkı, balkonlara çıktı. İsmini bile bilmedikleri kahramanı alkışladı.







TEŞEKKÜR EDİYORUM

Bakkal sahibi Fadime Aşçı, "Veresiye defterimizde bulunan mahalle sakinlerinin tüm borçlarını ödedi. Siz kimsiniz diye sorduğumuzda bana 'Hızır' deyin yeterli kafi ifadesini kullandı" diye konuştu. Muhtar Kantarcı ise "Ben mahallelinin bakkallara olan borçlarını ödemek istiyorum' dedi. Kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.







Muhtar Kantarcı, mahallenin girişine borçların tümünün kapatıldığına dair uyarı afişi astırdı.