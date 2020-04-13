Rüzgarın yarın güneybatı yönlerden (lodos), çarşamba günü ise kuzeydoğu yönlerden (poyraz) kuvvetli olarak esmesi öngörülüyor.

İstanbul'da bugün ve yarın yağış beklenmezken çarşamba günü ilk saatlerden itibaren yağmur ve sağanak öngörülüyor. Yağışların Avrupa Yakası'nda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da perşembe gününden itibaren ve hafta sonu dahil olmak üzere yağış beklenmiyor. Bu hafta başı 18-20 derece civarında seyredecek günün en yüksek hava sıcaklığının çarşamba günü 8 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Cuma günü ve hafta sonu ise sıcaklıkların tekrar yükselmesi, rüzgarın yarın güneybatı yönünden (lodos), çarşamba günü ise kuzeydoğu yönünden (poyraz) zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.