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    • 14.04.2020 06:54
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    • 14.04.2020 06:54
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    | den ve 7 il için kritik uyarı! Kuvvetli yağış geliyor | 2020

    Son dakika tahminlerine ilişkin bilgiler yayınlandı. Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlerde Balkanlar üzerinden gelecek alçak basınç Trakya'da sağanak yağışa neden olacak. Hava sıcaklığı ise çarşamba günü hissedilir derecede olmak üzere, 6 ila 12 derece düşecek. Peki , ve 'de bugün hava nasıl? İşte detaylar...

    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi yüksek basınç merkezinin etkisinde kalacak. Bölge genelinde yağışsız ve açık az bulutlu hava beklenirken, sıcaklıklar uzun yıllar ortalamaları civarında olacak. Yapılan son meteorolojik analiz ve değerlendirmelere göre bölgenin yarın akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sisteminin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. İşte, 14 Nisan il il hava durumu raporu.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU

    MARMARA İÇİN YAĞIŞ UYARISI
    Yarın akşam saatlerinden sonra Trakya'da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) başlayacak yağmur ve sağanağın 15 Nisan Çarşamba bölge genelinde, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da etkili olması bekleniyor.

    Sağanağın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'un Avrupa yakasında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Perşembe günü sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinde sağanağa neden olacak bu sistemin perşembe günü öğle saatlerinden itibaren bölgeyi terk etmesi öngörülüyor. Bölge genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba günü hissedilir derecede olmak üzere, 6 ila 12 derece azalacağı, mevsim normalleri altına düşeceği, ancak cuma gününden itibaren hafta sonunda tekrar artması tahmin ediliyor.

    Rüzgarın yarın güneybatı yönlerden (lodos), çarşamba günü ise kuzeydoğu yönlerden (poyraz) kuvvetli olarak esmesi öngörülüyor.
    İstanbul'da bugün ve yarın yağış beklenmezken çarşamba günü ilk saatlerden itibaren yağmur ve sağanak öngörülüyor. Yağışların Avrupa Yakası'nda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

    İstanbul'da perşembe gününden itibaren ve hafta sonu dahil olmak üzere yağış beklenmiyor. Bu hafta başı 18-20 derece civarında seyredecek günün en yüksek hava sıcaklığının çarşamba günü 8 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Cuma günü ve hafta sonu ise sıcaklıkların tekrar yükselmesi, rüzgarın yarın güneybatı yönünden (lodos), çarşamba günü ise kuzeydoğu yönünden (poyraz) zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

    MARMARA
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Salı) öğle saatlerinde güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    EDİRNE 7°C, 22°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL 8°C, 19°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

    KIRKLARELİ 7°C, 21°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

    KOCAELİ 8°C, 23°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

    EGE
    Az bulutlu ve açık, zamanla kıyı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR 5°C, 20°C
    Az bulutlu ve açık

    DENİZLİ 10°C, 24°C
    Az bulutlu ve açık

    İZMİR 10°C, 24°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    MANİSA 10°C, 27°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 10°C, 26°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA 14°C, 22°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY 10°C, 23°C
    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA 3°C, 20°C
    Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 7°C, 22°C
    Az bulutlu ve açık

    ÇANKIRI 4°C, 23°C
    Az bulutlu ve açık

    ESKİŞEHİR 4°C, 22°C
    Az bulutlu ve açık

    SİVAS 0°C, 19°C
    Az bulutlu ve açık

    BATI KARADENİZ
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 3°C, 20°C
    Az bulutlu ve açık

    DÜZCE 4°C, 22°C
    Az bulutlu ve açık

    KASTAMONU 3°C, 21°C
    Az bulutlu ve açık

    ZONGULDAK 9°C, 21°C
    Az bulutlu ve açık

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    GÜMÜŞHANE 1°C, 20°C
    Az bulutlu ve açık

    SAMSUN 7°C, 17°C
    Az bulutlu ve açık

    TOKAT 3°C, 23°C
    Az bulutlu ve açık

    TRABZON 8°C, 16°C
    Az bulutlu ve açık

    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM -3°C, 14°C
    Az bulutlu

    KARS -5°C, 13°C
    Az bulutlu

    MALATYA 6°C, 19°C
    Az bulutlu ve açık

    VAN 3°C, 13°C
    Parçalı bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 4°C, 21°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 8°C, 22°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 10°C, 21°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 9°C, 25°C
    Az bulutlu ve açık
    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve 7 il için kritik uyarı! Kuvvetli yağış geliyor | 14 Nisan 2020
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