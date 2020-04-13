Kuaförlerin ve berberlerin kapanması, karantina sebebiyle evde geçirilen vaktin artmasıyla evde kişisel bakım ve ipuçları da en çok aranılan konuların başında geliyor. Saçlarınızın her noktasına kolayca ulaşabileceğiniz ve gerektiğinde oturabileceğiniz rahat bir ortam tercih edin. Geniş bir ayna ve suya yakın olması nedeniyle banyo sizin için mükemmel bir tercih olabilir. Tıraş öncesi tüm malzemelerinizi kolayca ulaşabileceğiniz bir yerde tutun. Bulunduğunuz ortama bir sandalye yerleştirebilirsiniz.
EVDE SAÇ NASIL KESİLİR?
Berberlerin ve kuaförlerin kapanmasıyla birlikte evde saçların nasıl kesileceği ya da şekillendireceği sorusu erkeklerin de şu ara sıklıkla merak ettiği konuların başında geliyor. Erkekler için rutin bakım olan saç kesimi ve şekillendirmesini evde yapmak doğru ön hazırlık ve doğru makine seçimi ile mümkün oluyor.
Geniş bir ayna ve suya yakınlık önemli
Saçlarınızın her noktasına kolayca ulaşabileceğiniz ve gerektiğinde oturabileceğiniz rahat bir ortam tercih edin. Geniş bir ayna ve suya yakın olması nedeniyle banyo sizin için mükemmel bir tercih olabilir. Tıraş öncesi tüm malzemelerinizi kolayca ulaşabileceğiniz bir yerde tutun. Bulunduğunuz ortama bir sandalye yerleştirebilirsiniz. Böylelikle yorulduğunuzda tıraş deneyiminizi yarıda kesmeden oturarak tıraş deneyiminize devam edebilirsiniz. Saçınızın her noktasını görmek için banyodaki yerleşik aynanın yanı sıra bir de el aynası tercih edebilirsiniz. Kolay temizlik için bulunduğunuz ortama geniş bir örtü serebilirsiniz. Böylelikle tıraş sonrası temizlik zahmetini de en aza indirmiş olursunuz.
Saçlarınızı tıraşa hazırlayın
Saç tıraşına başlamadan önce saçlarınızı tıraşa mutlaka hazırlamalısınız. İlk olarak saçlarınızı bir şampuanla köpürterek yıkayın ardından güzelce durulayın. Hafif nemli kalacak şekilde bir havlu yardımıyla saçlarınızı kurulayın. Böylelikle tıraş esnasında problemlerle karşılaşmadan makineniz saçlarınızın arasında kolayca hareket eder.
Adım adım saç kesimi planı
Hafif nemli saçlarınızı şimdi nasıl keseceğinize karar verin. Unutmayın ki en iyi sonucu almak için nasıl bir saç modeli istediğinizi bilmek de önemli. Saçlarınızın farklı uzunluklarda kesilecek kısımlarını bölümlere ayırın.
İlk olarak başınızın her iki tarafında bulunan saçları kesmeye başlayın. Düşük numaralı başlık kullanarak başınızın yanlarını aşağıdan yukarı doğru kısaltın. Yukarı doğru makineyi hareket ettirirken hafif eğerek saçlarınızın yanıyla üstü arasında geçiş verebilirsiniz. Yan tarafları keserken olduğu gibi başınızın arkasındaki saçları da düşük numaralı başlık ile yukarıdan aşağıya kesebilirsiniz. Üst kısımdaki saçlarınızla keskin bir çizgi olmaması için makineyi hafif eğerek yumuşak bir geçiş vermeyi unutmayın.Bu noktada bir el aynasıyla elde ettiğiniz sonuçları ara ara kontrol edebilirsiniz.
Saçlarınızın kesimi bittikten sonra artık son rötuşları yapabilirsiniz.