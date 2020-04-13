Adım adım saç kesimi planı

Hafif nemli saçlarınızı şimdi nasıl keseceğinize karar verin. Unutmayın ki en iyi sonucu almak için nasıl bir saç modeli istediğinizi bilmek de önemli. Saçlarınızın farklı uzunluklarda kesilecek kısımlarını bölümlere ayırın.

İlk olarak başınızın her iki tarafında bulunan saçları kesmeye başlayın. Düşük numaralı başlık kullanarak başınızın yanlarını aşağıdan yukarı doğru kısaltın. Yukarı doğru makineyi hareket ettirirken hafif eğerek saçlarınızın yanıyla üstü arasında geçiş verebilirsiniz. Yan tarafları keserken olduğu gibi başınızın arkasındaki saçları da düşük numaralı başlık ile yukarıdan aşağıya kesebilirsiniz. Üst kısımdaki saçlarınızla keskin bir çizgi olmaması için makineyi hafif eğerek yumuşak bir geçiş vermeyi unutmayın.Bu noktada bir el aynasıyla elde ettiğiniz sonuçları ara ara kontrol edebilirsiniz.

Saçlarınızın kesimi bittikten sonra artık son rötuşları yapabilirsiniz.