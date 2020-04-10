İtalya'da 2 yaşındaki hasta bir çocuk için uluslararası kök hücre bankaları incelendi. Uyumlu donörün Türkiye'de olduğu öğrenildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı nakil için harekete geçti. Türk donörden alınan kök hücre, özel izinle Atatürk Havalimanı'na inen İtalya Hava Kuvvetlerine ait jete dün teslim edildi. İtalya Kemik İliği Donör Kayıt Merkezi Direktörü Dr. Nicoletta Sacchi, "Bu zor dönemde Türkiye'nin yardımını asla unutmayacağız" dedi.

Uçuş ekibi, Türkiye'ye minnettar olduklarını söyledi.