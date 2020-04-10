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    • Yaşam
    • 10.04.2020 Gazete
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    'den 2 yaşındaki n çocuk için özel izin

    'da 2 yaşındaki hasta bir çocuk için uluslararası bankaları incelendi. Uyumlu donörün 'de olduğu öğrenildi. Bunun üzerine nakil için harekete geçti.

    İyilik uçuşu!

    İtalya'da 2 yaşındaki hasta bir çocuk için uluslararası bankaları incelendi. Uyumlu donörün 'de olduğu öğrenildi. Bunun üzerine nakil için harekete geçti. Türk donörden alınan kök hücre, özel izinle 'na inen Hava Kuvvetlerine ait jete dün teslim edildi. İtalya Kemik İliği Donör Kayıt Merkezi Direktörü Dr. Nicoletta Sacchi, "Bu zor dönemde Türkiye'nin yardımını asla unutmayacağız" dedi.

    Uçuş ekibi, Türkiye'ye minnettar olduklarını söyledi.

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