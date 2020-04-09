Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 09.04.2020 14:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.04.2020 14:55
    ABONE OL

    Türkiye'de ilk kez ’nde kullanıldı! Sağlık çalışanlarını virüsten koruyor!

    Sağlık çalışanlarını virüsten korumak amacıyla koruyucu ekipman çalışmaları sürerken, nden güzel bir haber geldi. ’da bulunan otomobil firmaları tarafından üretilen biyolojik örnek alma kabininin ardından entübasyon kabini de Bursa Şehir Hastanesi’nde kullanılmaya başlandı.

    Sağlık çalışanlarını virüsten koruyor! İlk kez orada kullanıldı

    salgınıyla mücadelede riskli grupta yer alan sağlık personellerinin maksimum seviyede korunması için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda sağlık personelini ve hastane ortamını virüsten korumak amacıyla 'da özel bir otomobil firması ve hastanenin anestezi uzmanlarının ortaklaşa çalışması ile geliştirilen entübasyon kabini, Türkiye'de ilk kez 'nde hizmete girdi.

    Entübasyonun, solunum veya solunum yolu güvenliğinin bozulması ya da bozulma riski oluşması halinde hastanın havalandırılması için gerçekleştirilen bir işlem olduğunu dile getiren Bursa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Gülbahar Çalışkan, "Bu işlem gerçekleştirilirken sağlık personeli hasta ile yakın temasta bulunuyor. İşte tamda bu işlem sırasında kullanılan bu kabin sayesinde koronavirüsün bulaş riskine karşı personeli koruyor." dedi.

    MAKSİMUM ÖNLEM
    Entübasyon kabinlerinde hastaya hava yolu desteği sağlanırken, sağlık çalışanlarının ve hastane ortamının bulaş riski azaltılarak maksimum önlem alındığına dikkat çeken Uzm. Dr. Çalışkan, "Bu risk yapay solunum desteği sunulması gereken hastalarda entübasyon dediğimiz solunum yollarına ağızdan bir tüp yerleştirilmesi sırasında daha da artmaktadır" şeklinde konuştu.

    Uzm. Dr. Çalışkan, entübasyon kabinlerinin işlem sonrası dezenfekte edilerek güvenle kullanılabildiğini de sözlerine ekledi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Yaşam Türkiye'de ilk kez Bursa Şehir Hastanesi’nde kullanıldı! Sağlık çalışanlarını virüsten koruyor!
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri