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    • 09.04.2020 18:02
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    Soma'da iki apartman ya alındı! Valilikten açıklama!

    Son dakika haberleri... 'nın Soma ilçesinde iki apartmanın korona virüs tedbirleri kapsamında ya alındığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Soma İlçesine bağlı Turgutalp Mahallesi Ceylan Sokak No:9 ve Cuma Mahallesi Cemalettin Çandarlı Caddesi No:9’da bulunan apartmanlar Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26. maddeleri gereğince 9 Nisan 2020 tarihi saat 18.00 itibariyle; korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 9 Nisan 2020 tarihli ve 2020/18 sayılı kararı ile karantina altına alınmıştır" denildi.

    Manisa'da iki apartman karantinaya alındı!

    'nın Soma ilçesinde iki apartmanın korona virüs tedbirleri kapsamında ya alındığı bildirildi.

    Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Soma İlçesine bağlı Turgutalp Mahallesi Ceylan Sokak No:9 ve Cuma Mahallesi Cemalettin Çandarlı Caddesi No:9'da bulunan apartmanlar Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26. maddeleri gereğince 9 Nisan 2020 tarihi saat 18.00 itibariyle; korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 9 Nisan 2020 tarihli ve 2020/18 sayılı kararı ile karantina altına alınmıştır" denildi.

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