Mayıs ayında silah altına alınmayı bekleyen asker adayları TSK'dan gelecek haberi merakla beklerken, celp dönemi ile ilgili duyuru Milli Savunma Bakanlığından nihayet yapıldı. Yapılan duyuruya göre askere gidecek olan Mayıs celbi askerleri 24 Nisan 2020 tarihinde duyurulacaklar. Haberin detayları… Bilindiği üzere vatandaşlıkla ilgili olan her türlü bilgiler e-devlet üzerinden yapılıyor. Açıklanan duyuruya göre asker adayları 2020 askerlik yerlerini e-devlet üzerinden sorgulayabilecekler. Sisteme giriş yapabilmeleri için e-devlet şifrelerinin olması gerekiyor. Şifresi olan adaylar TC kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak teslim olacakları yer ve birliklerini tarihleriyle birlikte öğrenebilecekler.
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Mayıs ayında silah altına alınmayı bekleyen asker adayları TSK'dan gelecek haberi merakla beklerken, celp dönemi ile ilgili duyuru Milli Savunma Bakanlığından nihayet yapıldı. Yapılan duyuruya göre askere gidecek olan Mayıs celbi askerleri 24 Nisan 2020 tarihinde duyurulacaklar.
ASKER ADAYLARI BİRLİKLERİNE NE ZAMAN KATILACAK?
Asker adayları yerlerini e-devlet ve askerlik şubeleri üzerinden öğrenildikten sonra birliklerine teslim olma zamanlarını da öğrenmiş olacak.
ASKERE GİDECEK OLANLAR SORGULAMAYI NASIL YAPACAKLAR?
Bilindiği üzere vatandaşlıkla ilgili olan her türlü bilgiler e-devlet üzerinden yapılıyor. Açıklanan duyuruya göre asker adayları 2020 askerlik yerlerini e-devlet üzerinden sorgulayabilecekler. Sisteme giriş yapabilmeleri için e-devlet şifrelerinin olması gerekiyor. Şifresi olan adaylar TC kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak teslim olacakları yer ve birliklerini tarihleriyle birlikte öğrenebilecekler. Ancak e-devlet üzerinden bilgi edinmek istemeyenlerin yapması gereken şey o tarihten sonra kendilerine en yakın olan askerlik şubelerinden gerekli olan bilgileri alabilecekler.
Askerlik zamanı gelmesine karşın henüz birliklerine teslim olmamış adaylar bakaya olarak adlandırılırken, eğitim nedeniyle tecilli durumda olanlar ise askerlik hakkından muaf olabiliyorlar.
CELP NE DEMEK?
Celp kelime anlamı olarak, "çağı gelenleri askerlik ödevine çağırma" anlamına geliyor.
SEVK NE DEMEK?
Sevk kelime anlamı olarak "gönderme, yollama" anlamına geliyor.
CELP DÖNEMİ NEDİR?
Askerlik alımları dönem dönem olarak yapılır ve halk arasında buna celp adı verilmektedir. Bu bakımdan kişiler askerlik yerini öğrenmesi için bu celp dönemlerinin açıklanması ve yer bilgilerinin açıklandığının ilan edilmesi ile birlikte portala giriş yaparak öğrenmesi mümkündür.
SEVK DÖNEMİ NEDİR?
Askerlik başvurusu yapan ya da askerlik çağında olan erkekler için düzenlenen belgelerde bulunan sevk başlangıç tarihi ifadesi, askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcını belirtiyor. Sevk bitiş tarihi ise askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin son gününe işaret eder.
Askerlik çağı her erkeğin nüfus kayıtlarında yazılı olan yaşına göredir ve yirmi yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününden başlayarak kırk bir yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününde bitmek üzere en çok yirmi bir yıl sürer. Bu süre, Cumhurbaşkanı kararıyla beş yıla kadar uzatılabilir veya kısaltılabilir.
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