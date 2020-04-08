Van'da 3 çocuk babası Şahabettin Demir, önceki gün rahatsızlandı. Ateşi çıktı ve şiddetli ağrı çekmeye başladı. Coronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Akrep tarafından sokulduğu anlaşıldı. Van'da 3 çocuk babası Şahabettin Demir, önceki gün rahatsızlandı. Ateşi çıktı ve şiddetli ağrı çekmeye başladı. Coronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Akrep tarafından sokulduğu anlaşıldı.
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