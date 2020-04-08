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    • Yaşam
    • 08.04.2020 Gazete
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    Yer: ... Coronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı, akrep tarafından sokulduğu anlaşıldı!

    'da 3 çocuk babası , önceki gün rahatsızlandı. Ateşi çıktı ve şiddetli ağrı çekmeye başladı. Coronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Akrep tarafından sokulduğu anlaşıldı.

    Akrepvirüs!
    Van'da 3 çocuk babası , önceki gün rahatsızlandı. Ateşi çıktı ve şiddetli ağrı çekmeye başladı. Coronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Akrep tarafından sokulduğu anlaşıldı.

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