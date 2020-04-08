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    • Yaşam
    • 08.04.2020 Gazete
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    Sinop'ta kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 'sosyal mesafe' cezası da kesildi

    Sinop'ta, polis tarafından baskın düzenlenen 2 adreste, kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 'kumar oynamak' ile 'sosyal mesafeye uymamak' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından para cezası kesildi.

    Corona kumarı
    Sinop'ta, polis tarafından baskın düzenlenen 2 adreste, kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 'kumar oynamak' ile 'sosyal mesafeye uymamak' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından para cezası kesildi.

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