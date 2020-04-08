Tekirdağ'da rahatsızlık geçiren Rıdvan Güden'in (3), Coronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan ailesi, küçük çocuğun doğum günün kutlamak için polislerden yardım istedi. Ekipler, pasta ile minik Rıdvan'a sürpriz yaptı.
Tekirdağ'darahatsızlık geçiren Rıdvan Güden'in (3), Coronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan ailesi, küçük çocuğun doğum günün kutlamak için polislerden yardım istedi. Ekipler, pasta ile minik Rıdvan'a sürpriz yaptı.
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