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    • Yaşam
    • 08.04.2020 Gazete
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    Rıdvan’a sürpriz

    Tekirdağ'da rahatsızlık geçiren Rıdvan Güden'in (3), Coronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan ailesi, küçük çocuğun doğum günün kutlamak için polislerden yardım istedi. Ekipler, pasta ile minik Rıdvan'a sürpriz yaptı.

    Rıdvan’a sürpriz
    Tekirdağ'da rahatsızlık geçiren Rıdvan Güden'in (3), Coronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan ailesi, küçük çocuğun doğum günün kutlamak için polislerden yardım istedi. Ekipler, pasta ile minik Rıdvan'a sürpriz yaptı.

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