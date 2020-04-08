ekirdağ'da

rahatsızlık geçiren Rıdvan Güden'in (3), Coronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan ailesi, küçük çocuğun doğum günün kutlamak için polislerden yardım istedi. Ekipler, pasta ile minik Rıdvan'a sürpriz yaptı.