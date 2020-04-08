Karantinayı bozdu

Kayseri'de Hamza K., Coronavirüs şüphesiyle tedavi gördükten sonra evine gönderildi. 14 günlük karantina süreci dolmadan mantar ilacı almak için dışarıya çıktı. Sağlık ekipleri tarafından tekrar hastaneye götürüldü.
Kayseri'deHamza K., Coronavirüs şüphesiyle tedavi gördükten sonra evine gönderildi. 14 günlük karantina süreci dolmadan mantar ilacı almak için dışarıya çıktı. Sağlık ekipleri tarafından tekrar hastaneye götürüldü.
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