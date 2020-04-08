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    • Yaşam
    • 08.04.2020 Gazete
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    Karantinayı bozdu

    Kayseri'de Hamza K., Coronavirüs şüphesiyle tedavi gördükten sonra evine gönderildi. 14 günlük karantina süreci dolmadan mantar ilacı almak için dışarıya çıktı. Sağlık ekipleri tarafından tekrar hastaneye götürüldü.

    Karantinayı bozdu
    Kayseri'de Hamza K., Coronavirüs şüphesiyle tedavi gördükten sonra evine gönderildi. 14 günlük karantina süreci dolmadan mantar ilacı almak için dışarıya çıktı. Sağlık ekipleri tarafından tekrar hastaneye götürüldü.

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