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    • Yaşam
    • 08.04.2020 Gazete
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    Firari hasta yakalandı

    Adıyaman'da polis, dün bir aracı durdurdu. Ekipler, yolcu Ahmet Kaya'da (70) yüksek ateş olduğunu tespit etti. Sürücü kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalandı. Yaşlı adam, ambulansa hastaneye kaldırıldı.

    Firari hasta yakalandı
    Adıyaman'da polis, dün bir aracı durdurdu. Ekipler, yolcu Ahmet Kaya'da (70) yüksek ateş olduğunu tespit etti. Sürücü kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalandı. Yaşlı adam, ambulansa hastaneye kaldırıldı.

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