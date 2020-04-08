Firari hasta yakalandı

Adıyaman'da polis, dün bir aracı durdurdu. Ekipler, yolcu Ahmet Kaya'da (70) yüksek ateş olduğunu tespit etti. Sürücü kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalandı. Yaşlı adam, ambulansa hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'dapolis,dün bir aracı durdurdu.Ekipler,yolcu AhmetKaya'da (70) yüksekateş olduğunutespit etti. Sürücükaçmaya başladı.Kovalamacasonucu yakalandı.Yaşlı adam,ambulansa hastaneyekaldırıldı.
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