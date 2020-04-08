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    • Yaşam
    • 08.04.2020 Gazete
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    Coronavirüs'ü yenenler tüm 'ye umut oluyor

    Coronavirüs salgını ile mücadele sürerken, virüse yakalanıp iyileşenler, diğer hastalara ve tüm ’ye umut oluyor...

    Umudumuz var!
    Samsun'da 10 gün yoğun bakımda kalan 55 yaşındaki Sinoplu Cihan Yılmaz, kronik hastalıklarına rağmen Coronavirüs'ü yendi.



    'de virüs tedavisinin ardından taburcu edilen İbrahim Sevmez, yaşadığı mahallede komşuları tarafından alkışlarla karşılandı.


    'da Coronavirüs'e yakalanan ve tedavi gören 80 yaşındaki Nazmiye Gergin, önceki gün sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.


    'nin başkenti 'da yaşayan Kahramanmaraşlı 80 yaşındaki Derviş Şahan, geçtiğimiz yıl cilt kanserine şimdi de 20 günlük mücadele sonucunda hastalığa galip geldi.

    SIRRIBERK ARSLAN - REMZİ YILMAZ

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