Samsun'da 10 gün yoğun bakımda kalan 55 yaşındaki Sinoplu Cihan Yılmaz, kronik hastalıklarına rağmen Coronavirüs'ü yendi.
Osmaniye'de virüs tedavisinin ardından taburcu edilen İbrahim Sevmez, yaşadığı mahallede komşuları tarafından alkışlarla karşılandı.
Bursa'da Coronavirüs'e yakalanan ve tedavi gören 80 yaşındaki Nazmiye Gergin, önceki gün sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Kahramanmaraşlı 80 yaşındaki Derviş Şahan, geçtiğimiz yıl cilt kanserine şimdi de 20 günlük mücadele sonucunda hastalığa galip geldi.
SIRRIBERK ARSLAN - REMZİ YILMAZ
Osmaniye'de virüs tedavisinin ardından taburcu edilen İbrahim Sevmez, yaşadığı mahallede komşuları tarafından alkışlarla karşılandı.
Bursa'da Coronavirüs'e yakalanan ve tedavi gören 80 yaşındaki Nazmiye Gergin, önceki gün sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Kahramanmaraşlı 80 yaşındaki Derviş Şahan, geçtiğimiz yıl cilt kanserine şimdi de 20 günlük mücadele sonucunda hastalığa galip geldi.
SIRRIBERK ARSLAN - REMZİ YILMAZ
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