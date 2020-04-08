Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 08.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Coronavirüs ilişkileri de tehdit ediyor! lar da salgına dönüşebilir

    Covid-19 salgını ilişkileri de tehdit ediyor. Sosyal izolasyon döneminde tüm günü birbirleriyle geçiren çiftler, sorunlarını aşamazlarsa süreç ya kadar gidebiliyor.

    Boşanmalar da salgına dönüşebilir
    Covid-19 salgını ilişkileri de tehdit ediyor. Sosyal izolasyon döneminde tüm günü birbirleriyle geçiren çiftler, sorunlarını aşamazlarsa süreç ya kadar gidebiliyor. Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yudum Söylemez, çiftlere şunları öneriyor: Rahatlama ve nefes egzersizleri yapın. Ev içinde spor yapın. Duygularınızı kaleme alın, günlük tutun. Müzik aleti çalın. Resim yapın. Birlikte hayal kurun. Arkadaşlarınızla görüntülü sohbet edin.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Yaşam Coronavirüs ilişkileri de tehdit ediyor! Boşanmalar da salgına dönüşebilir
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri