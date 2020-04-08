Covid-19 salgını ilişkileri de tehdit ediyor. Sosyal izolasyon döneminde tüm günü birbirleriyle geçiren çiftler, sorunlarını aşamazlarsa süreç boşanmaya kadar gidebiliyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yudum Söylemez, çiftlere şunları öneriyor: Rahatlama ve nefes egzersizleri yapın. Ev içinde spor yapın. Duygularınızı kaleme alın, günlük tutun. Müzik aleti çalın. Resim yapın. Birlikte hayal kurun. Arkadaşlarınızla görüntülü sohbet edin.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.