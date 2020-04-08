8 Nisan MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından duyuruldu. Bugün bayilerden loto oynayan on binlerce kişinin merakla beklediği sonuçlara göre kazanan numaralar belli oldu. Milli Piyango İdaresi saat 21.15'te duyurduğu sonuçlara göre kazanan numaralar belli oldu. Geçen hafta yapılan çekilişte 639 bin lira devretmişti. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte 8 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları

8 NİSAN MPİ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

4 - 5 - 8 - 9 - 11 - ve + 12