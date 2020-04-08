8 Nisan MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından duyuruldu. Bugün bayilerden loto oynayan on binlerce kişinin merakla beklediği sonuçlara göre kazanan numaralar belli oldu. Milli Piyango İdaresi saat 21.15'te duyurduğu sonuçlara göre kazanan numaralar belli oldu. Geçen hafta yapılan çekilişte 639 bin lira devretmişti. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte 8 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları
8 NİSAN MPİ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
4 - 5 - 8 - 9 - 11 - ve + 12
ŞANS TOPU NEDİR?
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIYOR?
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;
(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞTE KİM NE KADAR KAZANDI?
Şans Topu oyununun 981. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 639 bin 95 lira 86 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 10 kişi 6 bin 185 lira 30'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 114 kişi 723 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 1881 kişi 54 lira 85'er kuruş, 3 artı 1 bilen 4 bin 95 kişi 30 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 58 bin 933 kişi 4 lira 55'er kuruş, 2 artı 1 bilen 40 bin 434 kişi 6 lira 75'er kuruş, 1 artı 1 bilen 137 bin 562 kişi 3 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.
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