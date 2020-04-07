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    • 07.04.2020 16:09
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    Son dakika: 'te ip yüklü tır devrildi! Trafik durma noktasına geldi

    Son dakika haberleri... 'te ip yüklü bir tır kontrolden çıkarak devrildi. nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı , tırın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

    İp yüklü tır devrildi! Trafik durma noktasına geldi

    'te devrilen ip yüklü tır, ulaşımın aksamasına neden oldu.

    Alınan bilgiye göre, Özbekistan uyruklu Rasulbek S. (33) idaresindeki 95881 UAA plakalı ip yüklü tır, Kardemir Kavşağı'ndan dönmeye çalıştırken kontrolden çıkarak devrildi.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

    Karabük Valisi Fuat Gürel de olay yerine gelerek, polis ekiplerinden bilgi aldı.

    nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı , tırın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

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