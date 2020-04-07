Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da yarın sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin güney ve iç kesimlerinde hava çok bulutlu olacak. Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Denizli, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak yağışlı

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu