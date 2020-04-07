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    • 07.04.2020 13:56
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    | Meteorolojiden 3 bölgeye son dakika yağış uyarısı! 8 Nisan 2020

    Son dakika tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da havanın yarın yağışlı geçeceği belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

    Meteorolojiden 3 bölgeye son dakika yağış uyarısı

    Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da yarın sağanak bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin güney ve iç kesimlerinde hava çok bulutlu olacak. Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Denizli, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı öngörülüyor.

    Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

    İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    İSTANBUL °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İZMİR °C, 16°C
    Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

    ADANA °C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak yağışlı

    ANKARA °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KASTAMONU °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    SAMSUN °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ERZURUM °C, 11°C
    Parçalı çok bulutlu

    DİYARBAKIR °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu

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