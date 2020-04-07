Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da yarın sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin güney ve iç kesimlerinde hava çok bulutlu olacak. Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Denizli, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı öngörülüyor.
Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.
İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak yağışlı
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
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