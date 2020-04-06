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Türkiye'yi duygulandıran Burhan Kılıçkını hastaneye kaldırıldı

'da salgını kapsamında alınan önlemler neticesinde evden çıkamayan ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere çağırdığı zabıta ile girdiği diyalog sonrası sosyal medyada ilgi gören gören 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, hastaneye kaldırıldı.

  • Yaşam
  • 06.04.2020 13:43
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  • Son Güncelleme: 06.04.2020 13:46
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Türkiye'yi duygulandırmıştı! Hastaneye kaldırıldı

'da yeni tip le (Kovid-19) mücadele kapsamında ikametinden çıkması kısıtlanan ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere evine gelen zabıta ekiplerine kullandığı üslupla sosyal medyada ilgi gören 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesinde yalnız yaşayan ve şeker hastası olduğu öğrenilen Burhan Kılıçkını'nın bir süre önce ayak bileğinde oluşan yarası kanamaya başladı.

Kendi imkanlarıyla kanamayı durduramayan Burhan Kılıçkını, komşularından yardım istedi.

Eve gelen komşularının da kanamayı durduramaması üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.

Bir süre sonra eve gelen ekipler Burhan Kılıçkını'na ilk müdahaleyi burada yaptı.

Burhan Kılıçkını daha sonra Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kılıçkını'nın hastanede yapılan müdahalenin ardından plastik cerrahına sevk edildiği öğrenildi.

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