Berat Kandili dualı mesajlar! 7 Nisan Berat Kandili mesajları sorgulanıyor. Berat Kandili tebrik mesajları sözleri merak ediliyor. Anlamlı Berat Kandili tebrik mesajları WhatsApp üzerinden paylaşılıyor. Bu mübarek günde vatandaşlar birbirlerine anlamlı ve dualı Kandil tebrik mesajları gönderiyor. Şa'ban-ı şerifin onbeşinci, Berat gecesi akşam namazından sonra üç kere Yasin sûresi ve her birinin sonunda Berat duâsı okunur. Birinci Yâsin-i Şerîfden sonra bu duâ okunurken "Allah'ın saîd kullarından olmak" niyetiyle okunur.

BERAT KANDİLİ MESAJLARI ANLAMLI SÖZLERİ!

-Berat kandiliniz mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun! Hayırlı İyi Kandiller.. *Berat kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah'ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ikinci kandil gecesidir. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun..

-Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle Berat Kandiliniz Mübarek Olsun.

-Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğın saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Berat Kandiliniz Mübarek Olsun...