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Tarım ve Orman Bakanlığı için harekete geçti

Ülkemizde vakalarının görülmesi sonrası alınan tedbirlerin ardından milyonlarca vatandaş evde kal çağrısına uydu. Vatandaşların evde kalması sonrası yiyecek bulmakta zorlanan için Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti.

  • Yaşam
  • 05.04.2020 10:06
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  • Son Güncelleme: 05.04.2020 10:09
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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri n ihmal edilmemesi, aç ve susuz bırakılmaması amacıyla gerekli tüm önemleri alacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip (Kovid-19) salgınına karşı büyük bir titizlikle birçok tedbiri hayata geçiren Tarım ve Orman Bakanlığı, sokak hayvanları için de düğmeye bastı.

Bu kapsamda DKMP Genel Müdürlüğüne bağlı 15 bölge, 81 il müdürlüğü ve 159 şeflik vasıtasıyla hayvanların herhangi bir sebeple ihmal edilmemesi, aç ve susuz bırakılmaması için bütün önlemler alınacak, gerekli denetimler titiz şekilde sağlanacak.

İllerde sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği halinde hayvanların barınmasından beslenmesine her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için DKMP taşra teşkilatı gerekli koordinasyonu ve kontrolü yapacak.

Ayrıca il şube müdürlükleri hayvanlarını besleyemeyen, bakımını yapamayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara da talep etmesi halinde gerekli yardımı sağlayacak.

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