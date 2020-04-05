Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Malatya ve Kayseri dışında Ülke genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney ve İç Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.