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| den son dakika kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı! 6 Nisan 2020 hava durumu

Son dakika tahminleri Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Elde edilen verilere göre yapılan tahminlerde yurt genelinde birçok ilde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağı belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl? İşte tahminleri...

  • Yaşam
  • 06.04.2020 06:47
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  • Son Güncelleme: 06.04.2020 07:26
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Malatya ve Kayseri dışında Ülke genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney ve İç Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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