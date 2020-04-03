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Hamileler dikkatli olsun

Kadın Hastalıkları ve Prof. Dr. , Coronavirüs konusunda özellikle hamilelerin daha fazla dikkatli olmaları gerektiğini açıkladı.

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Hamileler dikkatli olsun
Kadın Hastalıkları ve Prof. Dr. , Coronavirüs konusunda özellikle hamilelerin daha fazla dikkatli olmaları gerektiğini açıkladı: Gebelerin devletimizin önerdiği 'evde kal' çağrısına sıkı sıkıya bağlanması gerekiyor. Ve en az 20 saniye ellerini sabunla yıkayarak, yüzde 80 alkol içeren dezenfektan ve kolonya ile ellerini temizlemelerini öneriyoruz...

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