Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Emin Soysal, Coronavirüs konusunda özellikle hamilelerin daha fazla dikkatli olmaları gerektiğini açıkladı: Gebelerin devletimizin önerdiği 'evde kal' çağrısına sıkı sıkıya bağlanması gerekiyor. Ve en az 20 saniye ellerini sabunla yıkayarak, yüzde 80 alkol içeren dezenfektan ve kolonya ile ellerini temizlemelerini öneriyoruz...
Hamileler dikkatli olsun
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Emin Soysal, Coronavirüs konusunda özellikle hamilelerin daha fazla dikkatli olmaları gerektiğini açıkladı.
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