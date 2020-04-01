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Son dakika: 'ın Suşehri ilçesinde otomobil devrildi: 4 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi... 'ın Suşehri ilçesinde dere kenarına devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kimlik tespit işlemleri ve nın nedeni hakkındaki soruşturma sürüyor.

  • Yaşam
  • 01.04.2020 08:24
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  • Son Güncelleme: 01.04.2020 08:24
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Sivas'ta feci kaza! 4 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, kontrolden çıkan 06 FZ 3201 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Küçükgözel köyü yol ayrımı Akşar Deresi mevkisinde dere kenarına devrildi.

Otomobildeki 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yaralı ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kimlik tespit işlemleri ve nın nedeni hakkındaki soruşturma sürüyor.

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