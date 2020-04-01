Bugünkü
Takvim

'ta yeni önlem! O ilçede 3 kişinin yan yana yürümesi yasaklandı

Türkiye'de salgınıyla mücadele kapsamında aldığı tedbirleri arttırıyor. 'ta İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesini yasakladı.

  • Yaşam
  • 01.04.2020 13:09
  •  - 
  • Son Güncelleme: 01.04.2020 13:13
ABONE OL
O ilçede yeni önlem! Artık 3 kişi yan yana yürüyemeyecek

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakamı Hidayet Sarı başkanlığında toplandı. Kaymakam Sarı, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, salgınından ilçeyi ve vatandaşları korumak için bazı kararlar aldıklarını belirtti.

İstanbul başta olmak üzere il dışından gelen tüm vatandaşların evlerinde 14 gün kalması yönünde karar aldıklarını bildiren Sarı, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımıza 14 gününü dolduruncaya kadar evlerinde karantinada kalacaklarına dair taahhütname imzalattırılacak. Toplu taşıma araçları Suşehri'nden sadece Koyulhisar, Akıncılar ve Gölova ilçelerine yolcu taşıyabilecek, Sivas merkeze ve diğer ilçelerimize ancak seyahat belgesi olanları taşıyabilecek."

ÜÇ KİŞİ YAN YANA YÜRÜYEMEYECEK
'a giden özel araçlar için de koltuk kapasitelerinin yarısından fazla yolcu taşımalarının yasaklandığını belirten Sarı, şu ifadeleri kullandı:
"Özel araçlarda 3 kişi yolculuk yapabilecek. Şehir içi dolmuşların yolcu taşıma faaliyetlerine son verilecek. 3 kişiden fazla yan yana yürümek ya da sosyal mesafeye uymayacak şekilde bir arada bulunmak yasaktır. Mevsimlik işçilerin sağlık kontrolü sağlanacak. Kapanan şantiyelerde çalışan işçilerin evlerine dönmelerine izin verilmeyerek, şantiyelerinde karantinada kalmaları sağlanacak. Bu kararlar ilçe halkımızın sağlığı ve güvenliği açısından önemli. Herkesin bu kararlara uymasını arzu ediyoruz, yoksa yasal işlemler yapılacak."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Sivas'ta yeni önlem! O ilçede 3 kişinin yan yana yürümesi yasaklandı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri