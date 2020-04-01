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Cenaze ortada kaldı

'da dün (57) kalp rahatsızlığı nedeniyle ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ölüm raporuna, ' (Doğal ölüm)' yazıldı. Yakınları tarafından sırasıyla Buruk, Asri ve Kabasakal mezarlıklarına götürülerek toprağa verilmek istenilen cenazenin defnine, ölüm nedeni gerekçe gösterilerek, izin çıkmadı.

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Cenaze ortada kaldı
Adana'da dün Yasin İregöl (57) kalp rahatsızlığı nedeniyle ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ölüm raporuna, ' (Doğal ölüm)' yazıldı. Yakınları tarafından sırasıyla Buruk, Asri ve Kabasakal mezarlıklarına götürülerek toprağa verilmek istenilen cenazenin defnine, ölüm nedeni gerekçe gösterilerek, izin çıkmadı. 2.5 saat boyunca dolaştırılan cenaze, toprağa verilecek mezarlık bulunamayınca hayatını kaybettiği hastaneye geri götürüldü. Ancak hastane de cenazeyi kabul etmedi. Yakınlarının tepkisi üzerine cenaze yeniden morga konuldu.



'ün yakınları, "Eğer Coronavirüs'ten öldüyse neden cenazeyi hiçbir önlem almadan bize verdiler" diyerek sitem etti.

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