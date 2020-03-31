Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bursa, Bilecik, Kastamonu, Amasya, Çorum, Ordu, Artvin, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Hakkari, Şırnak, Bitlis ve Muş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.





BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu





AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneyi ile Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu





BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile Kastamonu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Çorum ve Amasya çevreleri ile ilk saatlerde Ordu ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu





DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimleri ile Hakkari, Şırnak, Bitlis ve Muş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

KARS °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

MALATYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itisbaren yağmurlu

VAN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı