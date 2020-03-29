Karabük'te yaşayan 66 yaşındaki Recep Özen, evine gelenleri önlemek amacıyla ilginç bir yöntem uyguladı. Evinin girişine, "Coronavirüs var girmek yasaktır" yazdı. İnsanların evden çıkmamasını isteyen Özen, "Şakaya alınacak bir şey değil bu. Çok sayıda ölümlere sebep oluyor. Misafir gelmesin bana. Kabul etmiyorum" diye konuştu.
Virüs var girmek yasak
Karabük'te yaşayan 66 yaşındaki Recep Özen, evine gelenleri önlemek amacıyla ilginç bir yöntem uyguladı. Evinin girişine, "Coronavirüs var girmek yasaktır" yazdı. İnsanların evden çıkmamasını isteyen Özen, "Şakaya alınacak bir şey değil bu. Çok sayıda ölümlere sebep oluyor. Misafir gelmesin bana. Kabul etmiyorum" diye konuştu.
- Yaşam
- 29.03.2020
- Gazete
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