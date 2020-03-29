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Uzmanlardan 'maske' uyarısı

Vatandaş, maske takarak virüsten korunmaya çalıştı. . , maskelerin gün boyu kullanılmasının daha büyük tehdit oluşturabileceğini açıkladı: Nemlenen, üzerine birkaç kez öksürdüğünüz maske tekrar kullanılmaz. Çünkü ıslanan, nemlenen maske, virüsler ve bakterilerin çoğalması için uygun hale gelir. Bu da sağlık açısından daha tehlikeli bir durum oluşturur...

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Maske uyarısı
Vatandaş, maske takarak virüsten korunmaya çalıştı. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. , maskelerin gün boyu kullanılmasının daha büyük tehdit oluşturabileceğini açıkladı: Nemlenen, üzerine birkaç kez öksürdüğünüz maske tekrar kullanılmaz. Çünkü ıslanan, nemlenen maske, virüsler ve bakterilerin çoğalması için uygun hale gelir. Bu da sağlık açısından daha tehlikeli bir durum oluşturur...

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