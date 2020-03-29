Vatandaş, maske takarak virüsten korunmaya çalıştı. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Sevgican, maskelerin gün boyu kullanılmasının daha büyük tehdit oluşturabileceğini açıkladı: Nemlenen, üzerine birkaç kez öksürdüğünüz maske tekrar kullanılmaz. Çünkü ıslanan, nemlenen maske, virüsler ve bakterilerin çoğalması için uygun hale gelir. Bu da sağlık açısından daha tehlikeli bir durum oluşturur...
Uzmanlardan 'maske' uyarısı
Vatandaş, maske takarak virüsten korunmaya çalıştı. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Sevgican, maskelerin gün boyu kullanılmasının daha büyük tehdit oluşturabileceğini açıkladı: Nemlenen, üzerine birkaç kez öksürdüğünüz maske tekrar kullanılmaz. Çünkü ıslanan, nemlenen maske, virüsler ve bakterilerin çoğalması için uygun hale gelir. Bu da sağlık açısından daha tehlikeli bir durum oluşturur...
- Yaşam
- 29.03.2020
- Gazete
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