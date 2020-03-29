Türkiye'de Coronavirüs salgını nedeniyle, fırsatçılar harekete geçti. İstanbul Bağcılar'da sahte dezenfekten imalathanesine düzenlenen operasyonda 35 koli dezenfektan ile 70 koli kolonya ele geçirildi. Adana'da ise piyasaya sürülmek üzere olan 2 milyon lira değerinde sahte dezenfektan ürünleri, şampuan, kolonya ve saç kremi ele geçirildi.
Sahte dezenfektan operasyonu!
Türkiye'de Coronavirüs salgını nedeniyle, fırsatçılar harekete geçti. İstanbul Bağcılar'da sahte dezenfekten imalathanesine düzenlenen operasyonda 35 koli dezenfektan ile 70 koli kolonya ele geçirildi. Adana'da ise piyasaya sürülmek üzere olan 2 milyon lira değerinde sahte dezenfektan ürünleri, şampuan, kolonya ve saç kremi ele geçirildi.
- Yaşam
- 29.03.2020
- Gazete
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