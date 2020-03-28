Nasuh tövbesi nedir, nasıl yapılır? Nasuh tövbesi ne demek?

Nasuh tövbesi nedir? Nasuh tövbesi ne demek? Nasuh tövbesi nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. Ciddi ve yürekten bir tövbede bulunmak olan nasuh tövbesinde, kişi tövbe ederken, yaptığı günaha duyduğu vicdan azabından dolayı dünya başına dar gelmeli, iç dünyası kendisini sıktıkça sıkmalı ve her şeyden kesilip Allah'a sadakat ve samimiyetle yalvarıp, sığınmalıdır. İşte, nasuh tövbesi hakkında merak edilenler!

NASUH TÖVBESİ NEDİR?

Tövbe, günah duygusuyla, benliğin bir hesaplaşması ve kişinin kendisini yenilemesidir. Bu anlamda tövbe, Allah'ın gazabından lütfuna, hesabından rahmet ve inayetine sığınma demektir. Zira tövbe, Hz. Adem'le başlamış, nefis ve şeytana karşı kulluğun bir göstergesi olarak kıyamete kadar da devam edecektir. Nasuh kelimesi de sözlükte "en halis, en safi ve en içten" anlamına gelir.