CHP 24. Dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın yeğeni olan Tahtalı, dün memleketi Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi Bedel köyünde toprağa verildi. Tek evladını kaybeden acılı baba İsmail Tahtalı, "Dilek öksürük, geniz akıntısı ve yüksek ateş şikayetiyle doktora başvurdu. Kızımın Coronavirüs testi pozitif çıktı. Tedavi görüyordu, doktorlar kalp yetmezliği nedeniyle öldüğünü söyledi. Vefatından bir gün önce kalbi durmuş, doktorlar çalıştırmış. Ama ertesi gün kurtaramamışlar. Zaten bünyesi zayıftı kızımın. Bazı rahatsızlıkları vardı. Eşimle bana da test yapıldı, negatif çıktı. 14 gün karantinada kaldık. Kızımın cenazesini memleketimize getirip defnettik. Tek evladımı kaybettim. Büyük acı yaşıyorum" dedi.
Dilek Tahtalı, Akdeniz ateşi hastalığı nedeniyle Coronavirüs'e yenik düştü.
Dilek Tahtalı, Akdeniz ateşi hastalığı nedeniyle Coronavirüs'e yenik düştü.
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