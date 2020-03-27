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Yer: ... Maske ve eldivenle dünyaevine giren çifti telekonferansla tebrik ettiler

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından evlilik hayali kuran çiftler de etkilendi. 'da ile tutuşup nikah memurunun karşısına çıktı. Maske ve eldivenlerle nikahları kıyılan çiftin mutlu gününe katılamayan yakınları ise telekonferansla o anlara şahitlik etti.

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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından evlilik hayali kuran çiftler de etkilendi. 'da Mahsun Rençber ile Gülistan Korban tutuşup nikah memurunun karşısına çıktı. Maske ve eldivenlerle nikahları kıyılan çiftin mutlu gününe katılamayan yakınları ise telekonferansla o anlara şahitlik etti. Rençber, "Coronavirüs çıktı. Bundan dolayı nikaha fazla kişi alınmadı"dedi.

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