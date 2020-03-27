Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından evlilik hayali kuran çiftler de etkilendi. Diyarbakır'da Mahsun Rençber ile Gülistan Korban el ele tutuşup nikah memurunun karşısına çıktı. Maske ve eldivenlerle nikahları kıyılan çiftin mutlu gününe katılamayan yakınları ise telekonferansla o anlara şahitlik etti. Rençber, "Coronavirüs çıktı. Bundan dolayı nikaha fazla kişi alınmadı"dedi.
Yer: Diyarbakır... Maske ve eldivenle dünyaevine giren çifti telekonferansla tebrik ettiler
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından evlilik hayali kuran çiftler de etkilendi. Diyarbakır'da Mahsun Rençber ile Gülistan Korban el ele tutuşup nikah memurunun karşısına çıktı. Maske ve eldivenlerle nikahları kıyılan çiftin mutlu gününe katılamayan yakınları ise telekonferansla o anlara şahitlik etti.
- Yaşam
- 27.03.2020
- Gazete
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