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'ndaki eczanede ikinci 'coronavirüs' ölümü

'ndaki 50 yıllık 'nin sahibi , Coronavirüs nedeniyle yaşamanı yitirdi. Ölümünün ardından aynı eczanede kalfa olarak çalışan da hayatını kaybetti.

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Eczanede ikinci ölüm
İstanbul 'ndaki 50 yıllık 'nin sahibi İhsan Giray, Coronavirüs nedeniyle yaşamanı yitirdi. Ölümünün ardından aynı eczanede kalfa olarak çalışan da hayatını kaybetti.

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