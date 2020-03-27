İstanbul Beyoğlu'ndaki 50 yıllık Melis Eczanesi'nin sahibi İhsan Giray, Coronavirüs nedeniyle yaşamanı yitirdi. Ölümünün ardından aynı eczanede kalfa olarak çalışan da hayatını kaybetti.
İstanbul Beyoğlu'ndaki eczanede ikinci 'coronavirüs' ölümü
İstanbul Beyoğlu'ndaki 50 yıllık Melis Eczanesi'nin sahibi İhsan Giray, Coronavirüs nedeniyle yaşamanı yitirdi. Ölümünün ardından aynı eczanede kalfa olarak çalışan da hayatını kaybetti.
- Yaşam
- 27.03.2020
- Gazete
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