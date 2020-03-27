İstanbul'da yaklaşık 1 haftadır grip şikayeti bulunan 42 yaşındaki kadın dün yatağında ölü bulundu. Hayatını kaybeden kadının ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaklaşık 1 haftadır grip olduğu söylenen kadının Coronavirüs (Covid-19) taşıyıp taşımadığı ise yapılan testlerin ardından belli olacak.
Evinde ölü bulunan 42 yaşındaki kadında coronavirüs şüphesi
İstanbul'da yaklaşık 1 haftadır grip şikayeti bulunan 42 yaşındaki kadın dün yatağında ölü bulundu. Hayatını kaybeden kadının ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaklaşık 1 haftadır grip olduğu söylenen kadının Coronavirüs (Covid-19) taşıyıp taşımadığı ise yapılan testlerin ardından belli olacak.
- Yaşam
- 27.03.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.