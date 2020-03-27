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Evinde ölü bulunan 42 yaşındaki kadında coronavirüs şüphesi

'da yaklaşık 1 haftadır grip şikayeti bulunan 42 yaşındaki kadın dün yatağında ölü bulundu. Hayatını kaybeden kadının ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaklaşık 1 haftadır grip olduğu söylenen kadının Coronavirüs (Covid-19) taşıyıp taşımadığı ise yapılan testlerin ardından belli olacak.

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'da yaklaşık 1 haftadır grip şikayeti bulunan 42 yaşındaki kadın dün yatağında ölü bulundu. Hayatını kaybeden kadının ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaklaşık 1 haftadır grip olduğu söylenen kadının Coronavirüs (Covid-19) taşıyıp taşımadığı ise yapılan testlerin ardından belli olacak.

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