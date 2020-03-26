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nelerdir? Sumak neye iyi gelir? Halk arasında akciğer enfeksiyonlarına karşı doğal bir antiseptik olarak bilinen sumak faydaları araştırılıyor. ? Baharat olarak da sık sık kullanılan sumak suyunun da birçok faydası bulunuyor. Ekşi tadıyla yemeklere ve salatalara lezzet veren sumağın vücuda faydaları saymakla bitmiyor. Yapılan araştırmalarda limon gibi sumağın da antioksidan özelliği olduğu gözlemlenmiştir.

  • Yaşam
  • 26.03.2020 16:36
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  • Son Güncelleme: 26.03.2020 16:36
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Sumak faydaları nelerdir? Sumak koronavirüse iyi gelir mi?

Sumak faydaları nelerdir? Sumak koronavirüse iyi gelir mi? Özellikle suyunun üst solunum yolu hastalıklarında büyük faydası olduğu belirtilen sumak, ekşi tadı nedeniyle birçok yemekte kullanılmaktadır. Sumak, kandaki insülin oranını dengeler. Bu özelliği sayesinde diyabet ve yüksek tansiyon hastalarının tüketmesi gereken besinler arasındadır. İşte, sumak faydaları hakkında merak edilenler…

SUMAK FAYDALARI NELERDİR?

Yabani otlar arasında yerini alan sumak meyvesi toplanır ve kurutularak toz haline getirildikten sonra baharat olarak kullanılır. Hemen hemen her toprakta yetişen bu otun toplamda 150 türü bulunmaktadır. Yalnızca iki çeşidi zehirsizdir. Ekşi tada sahip sumak, limonun olmadığı zamanlarda alternatif olarak kullanılır.

Yapılan araştırmalarda limon gibi sumağın da antioksidan özelliği olduğu gözlemlenmiştir. Aynı zamanda uzmanlar üst solunum yolu hastalıklarında ilaç kullanmadan sumak suyu ile tedavi olunabileceğini vurguluyor.

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