10 bilen 2 kişi, 222 bin 377'şer lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 370'şer lira, 8 bilenler 175'er lira, 7 bilenler 25'er lira, 6 bilenler 4'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler 3'er lira alacak.
3, 5, 8, 15,18, 22, 23, 24, 27, 28, 38, 44, 50, 56, 58, 59, 61, 63, 64, 68, 76, 80
3, 5, 8, 15,18, 22, 23, 24, 27, 28, 38, 44, 50, 56, 58, 59, 61, 63, 64, 68, 76, 80
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.