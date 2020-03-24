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On 'da 2 ye 222’şer bin

10 bilen 2 , 222 bin 377'şer kazandı. 9 bilenler 3 bin 370'şer lira, 8 bilenler 175'er lira, 7 bilenler 25'er lira, 6 bilenler 4'er lira, hiçbir yı bilemeyenler 3'er lira .

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2 kişiye 222’şer bın
10 bilen 2 , 222 bin 377'şer kazandı. 9 bilenler 3 bin 370'şer lira, 8 bilenler 175'er lira, 7 bilenler 25'er lira, 6 bilenler 4'er lira, hiçbir yı bilemeyenler 3'er lira .

3, 5, 8, 15,18, 22, 23, 24, 27, 28, 38, 44, 50, 56, 58, 59, 61, 63, 64, 68, 76, 80

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