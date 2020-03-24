Öksürük şikayetiyle hastaneye giden kadın, Coronavirüs testi sonuçları beklenirken odadan kaçtı. Ortalık karıştı. Olay dün İstanbul Taksim'de yaşandı. Derya adlı kadın, hastaneye gitti. Coronavirüs şüphesiyle test yapıldı.
Belediye işçileri, dokunduğu duvar, simit arabası ve tahta parçasını dezenfekte etti. Kocaeli'nde ise yurtdışından gelen bir kişi ev karantinasına uymadı. Komşuları polisi aradı. Şüpheli yakalanarak eve götürüldü.
Test sonuçları beklenirken kadın, pencereden atlayarak kaçtı. Taksim Meydanı'nda kıstırıldı. Yaklaşık 30 dakika hastaneye kaldırıldı.
Belediye işçileri, dokunduğu duvar, simit arabası ve tahta parçasını dezenfekte etti. Kocaeli'nde ise yurtdışından gelen bir kişi ev karantinasına uymadı. Komşuları polisi aradı. Şüpheli yakalanarak eve götürüldü.
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