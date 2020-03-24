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'da coronavirüs şüphelisi olan kadın hastaneden firar etti

’da Coronavirüs şüphelisi olan kadın test sonuçları beklenirken pencereden atlayarak kaçtı. 'nda kıstırıldı. Tekrar hastaneye kaldırıldı.

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Öksürük şikayetiyle hastaneye giden kadın, Coronavirüs testi sonuçları beklenirken odadan kaçtı. Ortalık karıştı. Olay dün Taksim'de yaşandı. Derya adlı kadın, hastaneye gitti. Coronavirüs şüphesiyle test yapıldı.

Test sonuçları beklenirken kadın, pencereden atlayarak kaçtı. Taksim Meydanı'nda kıstırıldı. Yaklaşık 30 dakika hastaneye kaldırıldı.




Belediye işçileri, dokunduğu duvar, simit arabası ve tahta parçasını dezenfekte etti. 'nde ise yurtdışından gelen bir kişi ev karantinasına uymadı. Komşuları polisi aradı. Şüpheli yakalanarak eve götürüldü.

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