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Coronavirüse rağmen kayak severler ’e çıktı

Coronavirüs tüm dünyada binlerce can aldı. 'da vatandaşlar küresel hastalıkla mücadele kapsamında alınan tedbirlere rağmen kayak yaptı. Yaklaşık 1 metre karın olduğu 'de kayakseverler, Coronavirüsten korunmak için en iyi yerin burası olduğunu öne sürdü.

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Virüsseverler!
Coronavirüs tüm dünyada binlerce can aldı. 'da vatandaşlar küresel hastalıkla mücadele kapsamında alınan tedbirlere rağmen kayak yaptı.



Yaklaşık 1 metre karın olduğu 'de kayakseverler, Coronavirüsten korunmak için en iyi yerin burası olduğunu öne sürdü.



Yetkililerin önemle 'evde kalın' uyarılarına rağmen Palandöken'e çıkan tatilcilerden Erol Bey, "Burası daha emniyetli, daha güzel. Tavsiye ederim gelsinler buraya. Kapalı değil açık hava, Aralarda 10 metre fark var. Milletimizde moralini bozmasın, hayat devam ediyor. Allah'ın izni ile hiçbir şey olmaz" diyerek her türlü riske karşı kayak yapmanın keyfini yaşadı.

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