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Çağlayan Adliyesi'nde iddiasına Başsavcılıktan yalanlama

17. Ağır Ceza Mahkemesinde görevli bir hakimin ilk testinde ün pozitif çıktığı ve hakimin görev yaptığı 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görevli personellerin karantinaya alındığı iddiaları üzerine  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada in çalışanlar ve vatandaşlar nezdinde korku ve panik oluşturmak amacıyla FETÖ'cü hesaplar tarafından servis edildiği belirtildi.

  • Yaşam
  • 23.03.2020 12:14
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  • Son Güncelleme: 23.03.2020 15:09
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Çağlayan Adliyesi'nde koronavirüs iddiasına yalanlama

17. Ağır Ceza Mahkemesinde görevli bir hakimin ilk testinde ün pozitif çıktığı ve hakimin görev yaptığı 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görevli personellerin karantinaya alındığı iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada in çalışanlar ve vatandaşlar nezdinde korku ve panik oluşturmak amacıyla FETÖ'cü hesaplar tarafından servis edildiği belirtildi.

BAŞSAVCILIKTAN YALANLAMA
"Çağlayan Adliyesi karantinaya alındı" haberlerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yalanlama geldi. Başsavcılık açıklamasında, "Çalışanlar ve vatandaşlar nezdinde panik oluşturmaya yönelik dezenformasyon amaçlı haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

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