İstanbul Çağlayan Adliyesi 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görevli bir hakimin ilk testinde koronavirüsün pozitif çıktığı ve hakimin görev yaptığı 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görevli personellerin karantinaya alındığı iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada haberlerin çalışanlar ve vatandaşlar nezdinde korku ve panik oluşturmak amacıyla FETÖ'cü hesaplar tarafından servis edildiği belirtildi.

BAŞSAVCILIKTAN YALANLAMA

"Çağlayan Adliyesi karantinaya alındı" haberlerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yalanlama geldi. Başsavcılık açıklamasında, "Çalışanlar ve vatandaşlar nezdinde panik oluşturmaya yönelik dezenformasyon amaçlı haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.