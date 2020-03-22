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Karantina günlükleri! Tek tek kontrolden geçtiler...

, Coronavirüsle mücadelede önemli tedbirler aldı. Yurt dışında gelen vatandaşlara, virüsün yayılmasını önlemek için 14 gün karantina uygulandı.

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Karantina günlükleri
Türkiye, Coronavirüsle mücadelede önemli tedbirler aldı. Yurt dışında gelen vatandaşlara, virüsün yayılmasını önlemek için 14 gün karantina uygulandı.



300 KİŞİ DAHA GELDİ
Bu kapsamda 'da umre vazifelerini tamamlayan vatandaşlar, Ankara ve Konya'da karantinaya alındı. Dün de yurt dışından uçakla 'a gelen yolcular, önlem amaçlı için Kıklareli'ndeki yurtta karantinaya alındı. Sağlık kontrollerinin ardından yurtlara yerleştirilen 300 kişi, 14 gün boyunca karantinada kalacaklar.

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