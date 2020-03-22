Karantina günlükleri! Tek tek kontrolden geçtiler...

Türkiye, Coronavirüsle mücadelede önemli tedbirler aldı. Yurt dışında gelen vatandaşlara, virüsün yayılmasını önlemek için 14 gün karantina uygulandı.
300 KİŞİ DAHA GELDİ
Bu kapsamda Suudi Arabistan'da umre vazifelerini tamamlayan vatandaşlar, Ankara ve Konya'da karantinaya alındı. Dün de yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen yolcular, önlem amaçlı için Kıklareli'ndeki yurtta karantinaya alındı. Sağlık kontrollerinin ardından yurtlara yerleştirilen 300 kişi, 14 gün boyunca karantinada kalacaklar.
300 KİŞİ DAHA GELDİ
Bu kapsamda Suudi Arabistan'da umre vazifelerini tamamlayan vatandaşlar, Ankara ve Konya'da karantinaya alındı. Dün de yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen yolcular, önlem amaçlı için Kıklareli'ndeki yurtta karantinaya alındı. Sağlık kontrollerinin ardından yurtlara yerleştirilen 300 kişi, 14 gün boyunca karantinada kalacaklar.
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