6 bilen çıkmayınca 16 milyon 591 bin lira haftaya devretti. 5 bilenler 8 bin 943'er lira, 4 bilenler 164'er lira, 3 bilenler ise 92 bin 898 kişi 13 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.
16.5 milyon devretti
6 bilen çıkmayınca 16 milyon 591 bin lira haftaya devretti. 5 bilenler 8 bin 943'er lira, 4 bilenler 164'er lira, 3 bilenler ise 92 bin 898 kişi 13 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.
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