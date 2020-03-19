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Okeye dönemeden yakalandılar!

'ta, Coronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede bulunanlar polisin gelmesiyle şaşkınlık yaşadı. çok sayıda kişiyi okey oynarken buldu. Polis kahvehanekileri uyarırken, bir kişi salgından haberinin olmadığını söyledi.

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Okeye dönemeden yakalandılar!
İstanbul 'ta, Coronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede bulunanlar polisin gelmesiyle şaşkınlık yaşadı. çok sayıda kişiyi okey oynarken buldu. Polis kahvehanekileri uyarırken, bir kişi salgından haberinin olmadığını söyledi.

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