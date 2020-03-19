İstanbul Esenyurt'ta, Coronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede bulunanlar polisin gelmesiyle şaşkınlık yaşadı. Ekipler çok sayıda kişiyi okey oynarken buldu. Polis kahvehanekileri uyarırken, bir kişi salgından haberinin olmadığını söyledi.
Okeye dönemeden yakalandılar!
İstanbul Esenyurt'ta, Coronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede bulunanlar polisin gelmesiyle şaşkınlık yaşadı. Ekipler çok sayıda kişiyi okey oynarken buldu. Polis kahvehanekileri uyarırken, bir kişi salgından haberinin olmadığını söyledi.
- Yaşam
- 19.03.2020
- Gazete
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