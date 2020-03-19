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| Meteorolojiden Türkiye geneli son dakika kar yağışı uyarısı

Son dakika tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Türkiye genelinde birçok ilde hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşeceği belirtilirken, yurt genelinde de kar yağışının etkili olacağı açıklandı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl? İşte tahminleri...

  • Yaşam
  • 19.03.2020 09:17
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  • Son Güncelleme: 19.03.2020 09:45
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Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyon, Isparta ve Balıkesir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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